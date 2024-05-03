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Beylikdüzü'nde işçi servisi devrildi, can pazarı yaşandı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü E-5'te makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Olay yerinde can pazarı yaşanırken 13 kişinin yaralandığı öğrenildi. 3 aracın ağır hasar aldığı kazada aydınlatma direği de yola devrildi. Bölgede trafik durma noktasına geldi, işte olay yerinden ilk görüntüler...

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette seyir halindeki M.Y. idaresindeki işçi servisine çarptı.

Beylikdüzü'nde işçi servisi devrildi, can pazarı yaşandı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis önce aydınlatma direğine çarptı, ardından yan yatarak devrildi. O esnada yola devrilen aydınlatma direği de yan yolda bulunan bir başka işçi servisine çarptı.

Beylikdüzü'nde işçi servisi devrildi, can pazarı yaşandı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

13 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazayı gören vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servisten çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Beylikdüzü'nde işçi servisi devrildi, can pazarı yaşandı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaza sonrası bölgede trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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