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    • Haberler > Gündem > Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç 3 kişiyi ezdi, dehşet anı kamerada

    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç 3 kişiyi ezdi, dehşet anı kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Beylikdüzü, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 3 kişiyi ezdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken dehşet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Feci kaza dün, Barış Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda yaşandı. 

    KALDIRIMDA YÜRÜYENLERE ARABA ÇARPTI

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen 3 kişiyi ezdi. Yayalardan biri çarpmanın şiddetiyle iş yerinin bahçesine savruldu.

    3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan Doğukan Karakaya, Mustafa Karakaya ve Mustafa Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

    Sürücü Ahmad S.K. gözaltına alınarak Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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