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    • Haberler > Gündem > Beylikdüzü'nde uyuşturucudan sabıkalı iki kişi infaz edildi!

    Beylikdüzü'nde uyuşturucudan sabıkalı iki kişi infaz edildi!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Beylikdüzü'nde bir arabada iki kişi ensesinden vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uyuşturucu ticareti ve adam yaralamadan sabıkalı oldukları öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.

    İstanbul Beylikdüzü'nde bir araba iki kişi ensesinden vurulmuş halde bulundu. Olay, 19 Şubat'ta Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. 

    ARABADA ENSELERİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

    Boş bir arsada silah sesi duyan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine alarma geçen ekipler bölgede yapmış olduğu incelemede park halindeki bir aracı fark etti. Otomobile yaklaşan polis  Enes Hallaç (27) ve Eren Özyurt (34) isimli iki genci kanlar içinde buldu. Adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan gençler hayatını kaybetti. 

    UYUŞTURUCU VE ADAM YARALAMADAN SABIKALI ÇIKTILAR

    Yapılan sorgulamalarında ise Eren Özyurt’un gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, Enes Hallaç’ın ise uyuşturucu ticareti adam yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

    POLİS OLAYIN FAİLLERİNİ ARIYOR

    Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri ise savcılık talimatıyla konuyla ilgili incelemelere başladı. Polis olayın faili kaçan şüphelileri arıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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