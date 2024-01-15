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    İstanbul alevlere teslim oldu! 3 noktada yangın çıktı, ekipler sabaha kadar çalıştı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da gece 3 ayrı noktada yangın çıktı. Fatih, Beylikdüzü ve Pendik'teki yangınlar ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye eri sabaha kadar alevlerle mücadele etti. İşte bölgelerde son durum...

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Beylikdüzü'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde yer alan hidrolik makine üretim tesisinde yangın çıktı. Hızla yayılan alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın saat 05.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'nde çıktı. 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde hidrolik makine üretim ve depolama tesisi olarak kullanılan bina bir anda alevlere teslim oldu. 

    İstanbul alevlere teslim oldu! 3 noktada yangın çıktı, ekipler sabaha kadar çalıştı

    KISA SÜREDE HER YERE SIÇRADI

    Yangın kısa sürede büyüyerek bina içerisinde ofis olarak kullanılan asma kata sıçradı. Alevler binanın her yanını sardı. Yangını fark eden şantiye çalışanları durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

    İstanbul alevlere teslim oldu! 3 noktada yangın çıktı, ekipler sabaha kadar çalıştı

    FATİH'TE METRUK BİNA YANDI

    Fatih'te gece saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın saat 04.00 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Astarcı Sokak'ta çıktı. Metruk bina bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İddiaya göre itfaiye ekipleri yangının bulunduğu sokağa ulaşmaya çalışırken sokakların darlığı ve uygunsuz araç parkları nedeniyle bir hayli zorluk çekti. Bu esnada alevler binanın her yerini sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Alev alev yanan binanın boş olması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. 

    İstanbul alevlere teslim oldu! 3 noktada yangın çıktı, ekipler sabaha kadar çalıştı

    PENDİK'TE DE PERDECİ YANDI

    Pendik'te perde işletmecisi olarak faaliyet gösteren iş yeri, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda dükkan kullanılamaz hale gelirken, ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Beylikdüzü YangınYangınİstanbulSon Dakika
    Haberler > Gündem > İstanbul alevlere teslim oldu! 3 noktada yangın çıktı, ekipler sabaha kadar çalıştı
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