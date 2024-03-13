Beyoğlu'nda gece yarısı sıcak saatler! Gençler fark etti, milleti bağırarak uyandırdılar...

Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Alevleri gören gençler bağırarak mahalleliyi uyandırdı, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken o anlar kameralara da yansıdı...

Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın ilçeye bağlı Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta saat 03.15 sıralarında yaşandı.

Tek katlı bir gecekonduda sobadan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede bitişikteki binanın alt katına sıçradı. Gece yarısı yataklarından fırlayan insanlar kendilerini sokağa attı.

BİR AİLE MAHSUR KALDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının sıçradığı binanın üst katında mahsur kalan yabancı uyruklu bir aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hızlı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

"DUMANI GÖRDÜK, VATANDAŞLARI BAĞIRARAK UYANDIRDIK"

Yangını gören komşulardan Musa Lortoğlu, "Arkadaşlar ile burada takılıyorduk. O sırada bir duman gördük. Dumanı görür görmez koşarak geldik. Bayağı duman vardı, içeriyi göremedik. Bağırarak içeridekileri uyandırmaya çalıştık. O da etkili oldu. İçeridekileri çıkardık. Sonradan ne olduğunu anladık. Gecekondudan bir amca çıktı. Amca galiba sobayı tutuştururken binayı yakıyor. Biz herkesi uyandırdık. Tüm kattakiler çıktı ama en üst kattakiler orada kaldı. Türkmenler yaşıyormuş. İtfaiye erleri zaten o zamana kadar yangını söndürdü. Türkmenler de kurtuldu. Cana bir şey olmadı ama malda biraz zayiat var. İtfaiye erleri içeride şu an soğutma işlemlerini yapıyorlar." dedi.



