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Beyoğlu’ndaki bazı yollar trafiğe kapanacak! Emniyet duyurdu, işte alternatif güzergâhlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beyoğlu’ndaki bazı yollar trafiğe kapanacak! Emniyet duyurdu, işte alternatif güzergâhlar

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat 10.00'da başlayacak, işte alternatif güzergâhlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda düzenlenecek bir yürüyüş sebebi ile saat 10.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapanacağını duyurdu. 

İŞTE TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan İstikameti, Taksim Meydan (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne Giriş-Çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak Ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi İstikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti, Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergâhlar ise; İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi olarak açıklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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