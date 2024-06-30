Beyoğlu’ndaki bazı yollar trafiğe kapanacak! Emniyet duyurdu, işte alternatif güzergâhlar

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2024 04:48 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 04:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat 10.00'da başlayacak, işte alternatif güzergâhlar...