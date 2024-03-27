Bir aile yok oldu! Hatay'daki kazanın detayları kan dondurdu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden altı kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı. Kazanın detayları belli oldu, aileden geriye sadece Melek Su kaldı. Dehşet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi canından olmuştu. Korkunç kazanın detayları belli oldu.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR DEHŞET SAÇTI

Hatay’da Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

BİR AİLE YOK OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara ve Döndü Kara hayatını kaybetti.

Kazada ölen Mehmet ve Zeliha’nın karı koca olduğu, Eray ile Ecrin Sönmez’in çiftin evlatları olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada ölen Zeki Kara’nın Zeliha Sönmez’in babası, Döndü Kara’nın da annesi olduğu öğrenildi.

GERİYE BİR TEK MELEK SU KALDI

Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aileden geriye kalan Melek Su Sönmez’in de hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

6 kişinin can verdiği kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.