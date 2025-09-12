Bir aile yok oldu! Nehire uçan araçta feci son

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobilin yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Otomobili kullanan doktor baba ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Bafra ilçesine bağlı Asarkale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

Kaza sırasında araçtan atlamayı başaran Dr. Kıyak, hafif yaralı olarak kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ve çiftin 3 yaşındaki çocukları nehir sularına kapılarak kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU, ACI HABER GELDİ

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmada, anne ve çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Otomobil ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

DOKTOR BABA EĞİTİMİNE DEVAM EDİYORDU

Acı olayda ailesini kaybeden Dr. Serdar Kıyak’ın, daha önce Bafra Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nı kazanarak uzmanlık eğitimine başladığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Nehir kenarındaki virajlı yolların güvenliğiyle ilgili ise yetkililerin yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.