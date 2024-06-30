Bir haftada 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Haziran 2024 08:30 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 09:05 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı, Trafik Denetimi, Emniyet Kemeri, Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 20-27 Haziran arasında 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi." dedi.