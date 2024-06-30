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Bir haftada 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanı, Trafik Denetimi, Emniyet Kemeri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 20-27 Haziran arasında 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, 20-27 Haziran tarihleri arasında yurt genelinde trafiğe çıkan 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini duyurdu.

Polis ve Jandarmanın yaptığı denetimlerde, hız ihlali yapan, emniyet kemerini takmayan, araç muayenesini yaptırmamış, sürücü belgesiz araç kullanan, mevzuata aykırı çakar lamba takan ve trafik sigortasını yaptırmayan toplam 433 bin 207 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "️Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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