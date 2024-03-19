Bir yalanla 80 yaşındaki kadını 900 bin lira dolandırdılar! JASAT'tan kaçamadılar

Dolandırıcıların son kurbanı Denizli'de yaşayan 80 yaşındaki N.T. oldu. Yaşlı kadın kapısına gelen adamların “Almanya’daki oğlun tutuklandı. Altın ve paraları vermezsen sen de tutuklanacaksın” yalanı inanıp neyi var neyi yok verdi. Durumu komşularına anlattı, onlar da jandarmayı aradı. JASAT zanlıları 4 saate yakaladı...

Olay Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı kırsal Horasanlı Mahallesi’nde yaşandı. 80 yaşındaki N.T. kapısını çalan ve kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 adamın yalanına kandı. Yaşlı kadın “Almanya'da yaşayan oğlun tutuklandı. Eğer evdeki altın ve paraları bize teslim etmezsen sen de tutuklanacaksın” yakanıyla büyük korku yaşadı ve elinde ne var ne yok hepsini zanlılara verdi. 100 bin TL nakit para ve yaklaşık 800 bin TL değerindeki altınları alan dolandırıcılar daha sonra aracına binip gitti.

ŞAŞKINA DÖNEN KADIN KOMŞUSUNUN KAPISINI ÇALDI

Neye uğradığın şaşıran kadın durumu önce komşularına sonra akrabalarına anlattı. Yaşlı kadının dolandırıldığını anlayan yakınları durumu hemen yetkililere haber verdi.

DEVREYE JASAT GİRDİ

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar neticesinde zanlıların kullandığı araç ve kimlikleri tespit edildi. Denizli il merkezinde tespit edilen 2 adrese operasyon düzenleyen JASAT dedektifleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi yaşlı kadından almış oldukları para ve altınlarla birlikte yakalandı.

4 SAATTE ALTIN VE PARALARINA KAVUŞTU

Oğlu üzerinden korkutularak dolandırılan yaşlı kadın, kendi elleriyle dolandırıcılara teslim ettiği altın ve paralarına 4 saat gibi kısa bir sürede geri kavuştu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Zanlıların para harcamaya bile zamanı olmadı. Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve Berkay Kemal A. (25) daha sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında Aykut T.’nin 11 adet ve Berkay Kemal A.’nın ise 3 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Berkay Kemal A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.