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Afyonkarahisar’da dehşet! Evini bastığı genci yatak odasında bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Afyonkarahisar’da yaşandı. İki kişi aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen gencin evini bastı. Biri kapıda gözcülük yaparken diğeri yatak odasına girdiği 22 yaşındaki genci bıçakladı. O esnada evde olan bir kadının zanlıları kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi.  Arefe günü Ş.T. (21) ve M.A.L. (21) isimli şahıslar aralarında kız meselesinden dolayı husumetli olduğu R.Y. (22) isimli şahsın evine sızdı.

Gece geç saatlerde yaşanan olay güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.A.L. isimli şahısın evin bahçe kapısını tutarak gözcülük yapması, Ş.T. isimli şahsın ise elinde bıçakla eve girmesi yer aldı. Zanlılar olayın ardından kaçarken arkalarından koşan bir kadının kovalaması da dikkat çekti. 

YATAK ODASINDA BIÇAKLANDI, DURUMU AĞIR

Ş.T. tarafından evinin yatak odasında bıçaklanan R.Y. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Olaydan hemen sonra ihbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olaydan sonra kaçan şahısları belde içerisinde yaptıkları takip sonrası olayda kullandıkları bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, R.Y.’nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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