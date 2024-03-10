Bitlis kara teslim oldu! Onlarca araç tipide mahsur kaldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi etkisini sürdürdü. Patnos ilçesine bağlı Panor Dağı'nda yoğun yağış sebebi ile onlarca araç mahsur kaldı. İçindekiler soğuk havada kurtarılmayı bekledi. O anlar kameralara da yansıdı...

Tatvan-Hizan Karayolu'nda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı 1470 rakımlı Panor Dağı bölgesinde ulaşım felç oldu.

ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve aniden bastıran tipiden dolayı bölgeyi çıkamayan onlarca aracı vatandaşlar kurtardı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye Karayolları ekipleri ise anında müdahale ederek yolları açtı.

Araçların kurtarılma görüntüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.