Bolu'da kendini vuran asker hayatını kaybetti
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Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bolu'da F Tipi Kapalı Cezaevi’nde görevli olan bir asker silahıyla kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.
Bolu'da silahıyla kendini vuran bir asker hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kule nöbeti tutan A.Ç., silahıyla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede askerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı