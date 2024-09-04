Bolu'da kendini vuran asker hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Eylül 2024 23:10 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 23:14 - Güncelleme:

Bolu'da F Tipi Kapalı Cezaevi’nde görevli olan bir asker silahıyla kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

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