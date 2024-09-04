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Bolu'da kendini vuran asker hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu&#039;da kendini vuran asker hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da F Tipi Kapalı Cezaevi’nde görevli olan bir asker silahıyla kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

Bolu'da silahıyla kendini vuran bir asker hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kule nöbeti tutan A.Ç., silahıyla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede askerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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