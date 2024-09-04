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Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit düştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit düştü.

Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

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Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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