Diyarbakır'dan acı haber! Bir asker kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Diyarbakır'dan acı haber geldi... Bir asker arkadaşının silahının ateş almasıyla kazara hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 28 yaşındaki bir asker, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesindeki bir grup asker arasında meydana gelen talihsiz olayda, Y.G. isimli genç asker, silahını temizlerken arkadaşının silahı kazara ateş aldı. Y.G. silahtan çıkan kurşunla vuruldu. Olayın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve olay yerine ulaşıldı. Ağır yaralı asker, derhal Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.