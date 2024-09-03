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Şırnak'ta yürek yakan olay! Askeri araç devrildi, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta yürek yakan olay! Askeri araç devrildi, yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta Bestler Dereler mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Şırnak Bestler Dereleri mevkisinde askeri araç devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 ASKER YARALANDI

Yaralanan 7 asker ilk müdahalenin ardından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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