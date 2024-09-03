Şırnak'ta yürek yakan olay! Askeri araç devrildi, yaralılar var
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Şırnak'ta Bestler Dereler mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.
Şırnak Bestler Dereleri mevkisinde askeri araç devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
7 ASKER YARALANDI
Yaralanan 7 asker ilk müdahalenin ardından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı