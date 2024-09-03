Erdoğan-Esad görüşmesi için 3 aşamalı mekanizma açıklandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Suriye arasında devam eden normalleşme adımlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Müzakere sürecinde 3 aşamalı bir mekanizma olduğuna değinen Çelik, "Dışişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları düzeyinde bir araya gelinecek. Ardından Cumhurbaşkanımız ve Suriye lideri Sayın Esad konuyu değerlendirecek ve bir görüşme takvimi ortaya çıkacak" dedi.

Türkiye ile Suriye'nin normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "her an görüşmeye davet edebileceğini" açıkladığı Suriye rejim lideri Beşar Esad'ın Türkiye ile normalleşmek için öne sürdüğü şart iki ülke nezdinde tartışılıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK'nın ardından Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarına değindi. 3 aşamalı bir mekanizmadan söz eden Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"BİR ARAYA GELİNECEK"

"(Suriye ile müzakereler ve liderlerin görüşmesi hakkında) 3 aşamalı bir mekanizma var.

İstihbarat kurumları dosyaları olgunlaştıracaklar, daha sonra bu dosyalarla birlikte Dışişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları düzeyinde bir araya gelinecek.

"GÖRÜŞME TAKVİMİ ORTAYA ÇIKACAK"

Sonrasında ise liderlere arz edilecek. O zaman sayın Cumhurbaşkanımız ve Suriye lideri Sayın Esad konuyu değerlendirecek ve bir görüşme takvimi ortaya çıkacak.

Daha önce bakanlar bir araya geldi biliyorsunuz, Rusya'da. Daha çok güvenlik odaklıydı. Fakat henüz birinci aşamada bir seviye, henüz bakanlıkların görüşmesi planlanmış değil. Onların şartları ve bizim şartlarımızı konuşup müzakere edeceğiz."

"TÜRKİYE ASKERLERİNİ ÇEKMEYE HAZIR"

Geçtiğimiz günlerde Russia Today'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti.

Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu iddia ederek, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı" dedi.

SURİYE REJİM LİDERİ'NİN SUNDUĞU ŞART

Suriye rejim lideri Beşar Esad, 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği Halk Meclisi konuşmasında Türkiye ile normalleşme şartını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandırması gerektiğini belirten Esad, "Terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır" dedi.

TÜRKİYE'NİN 4 ŞARTI VAR!

Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından belirtilen 4 şart ise şunlar:

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması.

Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması.

Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması.

İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi.

ERDOĞAN: HER AN DAVET EDEBİLİRİZ

Geçtiğimiz ay Ankara-Şam ilişkilerindeki 'normalleşme' sürecine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk."