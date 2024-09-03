CHP ilçe başkanına silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdı

İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın otomobiline silahlı saldırıda bulunuldu. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, Yılmaz'ın aracına 8 el ateş etti. Polisler, 2 eski belediye çalışanını gözaltına aldı.

İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın gece saatlerinde aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Yılmaz’ın evde olduğu sırada park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi/kişiler tarafından 8 el ateş açıldığı belirtildi.

ARACA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırı gece 03.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Kurşunlardan 6'sının araca isabet ettiği öğrenildi. Emniyetin soruşturma başlattığı bildirildi.

CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

2 BELEDİYE ÇALIŞANINA GÖZALTI

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, çevrede 12 boş kovan buldu. Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesi'nde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.