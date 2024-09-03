Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP ilçe başkanına silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdı

CHP ilçe başkanına silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
CHP ilçe başkanına silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdı

Gündem Haberleri

İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın otomobiline silahlı saldırıda bulunuldu. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, Yılmaz'ın aracına 8 el ateş etti. Polisler, 2 eski belediye çalışanını gözaltına aldı.

İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın gece saatlerinde aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Yılmaz’ın evde olduğu sırada park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi/kişiler tarafından 8 el ateş açıldığı belirtildi.

CHP ilçe başkanına silahlı saldırı

ARACA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırı gece 03.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Kurşunlardan 6'sının araca isabet ettiği öğrenildi. Emniyetin soruşturma başlattığı bildirildi.

CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

2 BELEDİYE ÇALIŞANINA GÖZALTI

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, çevrede 12 boş kovan buldu. Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesi'nde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Sigara tiryakilerine kötü haber! Yeni zammın tarihi belli oldu... Paket fiyatı keyif kaçıracakAtık yakarken, otomobili yaktılar! Metal yığınına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şırnak'ta yürek yakan olay! Askeri araç devrildi, yaralılar var - GündemŞırnak'ta acı olay! Askeri araç devrildi, yaralılar varAtık yakarken, otomobili yaktılar! Metal yığınına döndü - GündemAtık yakarken, otomobili yaktılar! Metal yığınına döndüErdoğan-Esad görüşmesi için 3 aşamalı mekanizma açıklandı - GündemErdoğan ile Esad bir araya gelecek mi?Roketsan, yeni nesil teknolojilerini Polonya’da sergiliyor - GündemRoketsan'dan Polonya çıkarmasıBanvit'in kurucusu Vural Görener hayatını kaybetti - GündemÜnlü iş adamı hayatını kaybettiTeğmenlerin hareketi Alparslan Türkeş'in "komitacılık" sözlerini hatırlattı - GündemTeğmenlerin hareketi Türkeş'in sözlerini hatırlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...