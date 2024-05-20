Bora Kaplan davası bugün devam edecek! Yedi şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı. 28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı dava bugün devam edecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada, haklarında dava açılan 28’i tutuklu 61 sanığın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

Soruşturma, 7 Eylül 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikâyetçi olan müşteki Erkan D’nin beyanları üzerine başlatılmıştı.

2023 yılının Eylül ayında Kaplan, Ankara’da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Operasyon genişletilmesi sonucu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Yine soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik’in kaçırılmasında ihmali olan ve siyasilere kumpas kurmaya çalışmakla suçlanan, aralarında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Komiser Ufuk Gültekin’in de bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmış, bunlardan Kerem Gökay Öner, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltında bulunan ikisi emniyet mensubu yedi şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şahsın işlemleri sürüyor.