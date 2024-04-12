Boşanma aşamasında bir kadın daha öldürüldü

Çankırı'da, İsmail Çakır isimli erkek boşanma aşamasında olduğu Semanur Çakır'ı pompalı tüfekle vurdu. Yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yaşayan İsmail Çakır, edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olduğu Semanur Çakır'a pompalı tüfekle ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmail Çakır, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken Semanur Çakır (31) ise olay yerinde hayatını kaybetti.