Böyle gelin düşman başına! Kayın validesini önce dövdü, sonra araba ile ezdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme:

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Kan donduran görüntüler Mardin'den geldi. Bir kadın yolda karşılaştığı kayınvalidesine dehşeti yaşattı. Önce önünü kesti sonra tekme tokat dövdü. Mahalleli araya girince hırsını alamayan gözü dönmüş gelin bu defa arabası ile kayınvalidesini ezmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.