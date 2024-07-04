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Böyle gelin düşman başına! Kayın validesini önce dövdü, sonra araba ile ezdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Artuklu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran görüntüler Mardin'den geldi. Bir kadın yolda karşılaştığı kayınvalidesine dehşeti yaşattı. Önce önünü kesti sonra tekme tokat dövdü. Mahalleli araya girince hırsını alamayan gözü dönmüş gelin bu defa arabası ile kayınvalidesini ezmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde yaşandı. S.D.Ç. isimli kadın, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Ç'nin önünü kesti.

TERLİKLE DÖVDÜ, ARABA İLE EZDİ

Gelin, daha sonra terlikle kayınvalidesini darp etmeye başladı. Hızını alamayan kadın daha sonra Neriman Ç'ye tekme tokat daldı. yoldan geçen vatandaşlar kavgaya müdahale etti. Tam olaylar sakinleşti derken öfke dolu gelin arabasını ile kayınvalidesine çarpıp olay yerinden kaçtı. 

SERBEST BIRAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri yakaladıkları gelini adli makamlara sevk etti. Adli makamlara sevk edilen S.D.C. serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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