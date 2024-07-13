Böyle kaza görülmedi! Aracın uçurumdan yuvarlandığı anlar kamerada

Karaman'da Alper H. direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç uçurumdan yuvarlandı. Korkunç kazada iki kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde saat 16.30 sıralarında Yumru Tepesi'nde meydana gelen olayda, Alper H. (20) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre derinlikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Aracın uçurumdan yuvarlanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Kazada sürücüsü ile yanında bulunan Selime B. (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tedavilerinden sonra hayati tehlikeleri bulunan Alper H., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selime B'de Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.