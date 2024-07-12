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İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü tıra çarptı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi Habibler yolunda içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, bir tıra arkadan çarptı. Olayda 7 kişi yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden Mustafa S. hakimiyetindeki 34 KT 8487 plakalı İETT otobüsü, yolda duran inşaat malzemesi yüklü tıra çarptı.

TRAFİK OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Tırın sürücüsü de ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolun sağında duran tıra İETT otobüsünün arkadan çarptığı ve tırın dorsesindeki bir kişinin yaşadığı endişeli anlar yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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