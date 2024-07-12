Sosyal medyada canlı yayın yapan adam, kendini başından vurdu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.
Bu sabah 05.00 sıralarında Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı.
DURUMU KRİTİK
Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı