Sosyal medyada canlı yayın yapan adam, kendini başından vurdu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme:

Çankaya, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.