Hayvan otlatmaya giden çobanın cesedini buldular! Gerçek ortaya çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde arazide hayvan otlatan çoban, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden çobanın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

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Kars'ın Kağızman ilçesi Körpınar köyü Körpınar Köyün'de hayvanlarını otlatan H.D.'ye ulaşamayan yakınları, bölgede arama başlattı. Hayvan otlattığı bölgede hareketsiz yatarken bulunan H.D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Kağızman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan H.D. hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden H.D.'nin cenazesi otopsi için Kars'a gönderildi.