Erdoğan, Washington’dan eli dolu olarak dönüyor! Türkiye’nin talepleri NATO bildirisinde bire bir yer aldı

NATO’nun 75. yıl dönümünün kutlandığı ve 2025’ten sonraki zirvenin Türkiye’de düzenleneceği bildirilen Washington’daki NATO Zirvesi’nde, Türkiye için 10 farklı başlık ön plana çıktı.

İşte Türkiye için NATO’da öne çıkan bazı başlıklar:

TERÖRLE MÜCADELE: Terörizmle mücadele Türkiye’nin girişimleriyle NATO’nun karşılaştığı ikinci büyük tehdit olarak kayda geçti.

YAPTIRIMLARA SON: Geçen sene Vilnuis Zirvesi’nde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan karar, bu yıl Washington Zirvesi’nde yeniden teyit edildi. Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.

SAVUNMA TAKDİRİ: Türkiye’nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2’si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye’yi takdirle karşıladı.

MONTRÖ’YE ATIF: Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye’nin, Montrö Sözleşmesi’ni uygulaması NATO bildirisinde yer aldı.