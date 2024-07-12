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Erdoğan'dan F-16 çıkışı: Biden'la konuştum, 3-4 hafta içinde çözecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan F-16 çıkışı: Biden&#039;la konuştum, 3-4 hafta içinde çözecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. F-16 konusunda ABD Başkanı Biden ile konuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Sayın Biden ile konuştum, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Parçalarla ilgili konu her zaman görüştüğümüz konular" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'dan, dün gece özel uçak "TUR" ile ayrıldı. Erdoğan yolculuk öncesinde Walter E. Convention Center'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı. 

"BIDEN 3-4 HAFTA İÇİNDE ÇÖZECEĞİM' DEDİ"

Erdoğan, bir gazetecinin, "'F16 alımının ölçeği küçüldü' haberlerini okuduk yabancı basında. Bazı parçaların lokal üretileceği aktarılıyor. Nasıl böyle bir karar alındı, tam olarak ne anlama geliyor? NATO, F35'lere ödenen parayı, Amerika ile hala görüşmeleri süren mekanizma, milli gelirin yüzde 2'si arasında hala sayıyor mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Bu konuyla ilgili özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden ile tekrar konuştum. Denildiği gibi olursa, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi, aramızda bazı nükteler de oldu. Parçalarla ilgili konu, her zaman görüştüğümüz konular. En taze haber olarak size Sayın Biden'ın bana verdiği cevabı nakletmiş oldum."

"YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATALIM İSTİYORUZ"

Erdoğan, "Siz, 'Suriye Devlet Başkanı ile görüşeceğinizi' söylediniz. Türkiye'yi Suriye'de istemeyen farklı dış güçlerin Kayseri olaylarını provoke ettiğine dair bir bilgi var mı elinizde?" sorusuna, "Şimdi elimdeki bilgiyi sorma. Ben, şimdi size hangi bilgiyi aktardım? Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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