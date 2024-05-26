Bozcaada’da tekerlekli evlere “zincirli mühür”

Tatil beldelerini “Tiny House”lar kuşattı. Bu tekerlekli evlerin bir kısmı da tarım arazilerini işgal ediyor. Yerel yönetim, yasaları çiğneyen ‘Tiny House’ları kaldırıyor. Bozcaada Belediyesi de kaçak olanları mühürledi.

Çanakkale’nin turizm merkezi Bozcaada’da sezon başlarken kaçak konaklamanın önüne geçmek için sayıları hızla artan tekerlekli evler (Tiny House) mühürlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, bu hareketli yapılara su ve elektrik hizmetleri verilmeyeceği, daha önceden su ve elektrik bağlananların da kesileceği belirtildi. Bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılmasının yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, ihlali durumunda “iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası” öngörüldüğü vurgulandı. Bozcaada Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Elbir Uslu, “Her hafta her gemiden ‘Tiny House’ gelmesiyle karşı karşıyayız. Edirne, Bodrum, Muğla gibi şehirlerde ve ilçelerde de bu uygulamalara gidiliyor. Kesinlikle yaptırım uygulayacağız. Güvenlik açısından da yanlış, kontrol edilemiyor” dedi. Bozcaada’nın tamamının sit alanı olduğuna dikkat çeken BOZTİD Başkanı Kemal Furuncı “İsteyen isteği yere, isteği şekilde hareket edemez. Belediyenin almış olduğu kararları da destekliyoruz”diye konuştu.