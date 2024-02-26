Bu acıya yürek dayanmaz! Baba oğul birkaç saat arayla hayatını kaybetti

Edirne’de rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede oğlu Hakan Elatan’ı kaybeden 76 yaşındaki Enver Elatan, aynı gün yolun karşısına geçerken bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul istikametinden Gelibolu istikametine giden S.E. yönetimindeki tır, Sanayi Kavşağı üst geçidinden geçtikten sonra ana yoldan karşıya geçmek isteyen Enver Elatan'a (76) çarptı.

TIR ÇARPTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enver Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibinin kaza yerinde yaptıkları incelemelerin ardından, Elatan’ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE DE OĞLU HAYATINI KAYBETMİŞ

Enver Elatan’ın, kazadan birkaç saat önce oğlu Dr. Hakan Elatan’ın da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba ve oğlunun cenazesi, öğle vakti Yeni Camii’de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.