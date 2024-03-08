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Bu acıya yürek dayanmaz! İşe gitmek için uyandı, anne ve kardeşinin cesedini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu acıya yürek dayanmaz! İşe gitmek için uyandı, anne ve kardeşinin cesedini buldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acı olay Denizli'de yaşandı. Anne ve erkek kardeşi ile birlikte yaşayan genç sabah işe gitmek için uyandı. Gördükleri karşısında dünyası başına yıkıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, anne - oğul hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşandı. Sabah işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner’i (16) hareketsiz halde buldu.

Bu acıya yürek dayanmaz! İşe gitmek için uyandı, anne ve kardeşinin cesedini buldu - 1. Resim

KOKUYA DAYANAMADI, KENDİNİ DIŞARI ATTI

Evdeki ağır kokuya dayanamayan genç, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! İşe gitmek için uyandı, anne ve kardeşinin cesedini buldu - 2. Resim

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlıkçılar yaptığı ilk müdahalede anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! İşe gitmek için uyandı, anne ve kardeşinin cesedini buldu - 3. Resim

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağını belirtildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! İşe gitmek için uyandı, anne ve kardeşinin cesedini buldu - 4. Resim

"GÖTÜRMEYİN AĞABEY" DİYE AĞLADI

Öte yandan, durumu fark ederek ihbarda bulunan gencin ise annesinin ve kardeşinin cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, "Götürmeyin gözünüzü seveyim, götürmeyin ağabey" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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