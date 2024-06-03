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Bu balonları kim pazarlıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu balonları kim pazarlıyor?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi yazarı Fatih Selek yazdı...

Kaç zamandır edebiyat dünyasından tuhaf masallar dinliyoruz.

Eylem Tok diye bir yazar var/dı. Romancı, hikâyeci, senarist, yönetmen diye sunuldu.

Haberlerde "iktisat ve psikoloji" mezunu olduğu yazıldı.

Londra Kitap Fuarı'na Türk edebiyatını temsil eden tek kadın yazar diye takdim edildi.

Lüks araçla insan öldüren oğlunu alıp yurt dışına kaçırınca ve medya olayın üzerine gidince balonu patladı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Sonra bu 'tanınmış yazar'ın liseyi anca bitirdiği, estetik cerrahı eşini sekreterliğini yaparken nikâh masasına oturttuğu, ilk kitabını esasında kendisinin yazmadığı, adını yayınevi sahibiyle kurduğu ilişkiler, editör ve PR marifetiyle çok satanlar arasına yazdırdığı, sonraki kitaplarını bastırıp matbaacılara parasını ödemediği ortaya çıktı...

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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