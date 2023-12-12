Bu butikte kışlık kıyafetler ücretsiz! Örnek proje hayata geçirildi

12 Aralık 2023 18:04 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 18:23

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Türk Kızılay işbirliğinde Rektörlük binasında 'Sevgi Butik' isimli bir bölüm açıldı. Üniversite yetkililerince belirlenen öğrenciler, buradan ücretsiz kıyafet ve bot alabilecek. Öğrenci butikte tek başına olacak ve adı gizli tutulacak.

ÖĞRENCİLER RANDEVUYLA GELECEK

Açılışa katılan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy, butiği gezerek incelemelerde bulundu. Rektör Çolak "Güzel bir proje yaptık.Burada gördüğünüz gibi ayakkabısından üst giyimine kadar her çeşit kıyafet bulmak mümkün. Kızılay’ın katkılarıyla ihtiyacı olan öğrencilerimize kıyafetler vereceğiz. Tabii öğrencilerimizi belki çekinebileceğini düşünerek, randevulu sistemle yani tek tek arayarak çağıracağız. İnşallah faydalı oluruz” dedi.

UYGULAMA BAHARDA DA SÜRECEK

Temizsoy ise şöyle konuştu: ilk pilot denememizi burada yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin derslerine daha fazla yoğunlaşabilmeleri için günlük hayatta karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Öğrencileri sadece rektörlük ile biz bileceğiz; içeride kendi ihtiyaçlarını alırken başka arkadaşları onu görmeyecek. Bu randevulu sistem ile onların incinmesinin önüne geçmeyi planladık. Bize bu fırsatı veren hem bağışçılara hem rektör hocamıza hem de üniversitemize çok teşekkür ederiz. Burada yıllık 2 bin öğrenci faydalanabilecek. Şu an gördüğünüz gibi kış mevsimine uygun kıyafetler hazırladık, Bahara girerken de yazlık kıyafetler olacak.