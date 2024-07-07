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Bugün düğünü vardı! Damat kendi eğlencesinde vuruldu...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bugün düğünü vardı! Damat kendi eğlencesinde vuruldu...
Erzurum, Silahlı Kavga, Damat, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Haber Erzurum'dan geldi, düğün eğlencesi kanlı bitti. Silahla vurulan damat hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da düğünden bir gün önce yapılan eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı. Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta düğünden bir gün önce damat için düzenlenen eğlenceden sonra tartışma yaşandı.

Bugün düğünü vardı! Damat kendi eğlencesinde vuruldu... - 1. Resim

DÜĞÜN EĞLENCESİNDE DAMADI VURDULAR

Tartışmanın büyümesi üzerine damat M.B. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat M.B. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Bugün düğünü vardı! Damat kendi eğlencesinde vuruldu... - 2. Resim

ZANLI YAKALANDI

Kaçan şüpheli M.G. polis ekiplerince Dadaşköy Mahallesi'nde yakalandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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