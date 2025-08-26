Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöp dağları oluştu

Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöp dağları oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'li Kartal Belediyesi'nde maaşlarını eksik alan ve ikramiye, mesai gibi taleplerde bulunan temizlik işçileri iş yavaşlattı. Sokak ve caddelerde çöp dağları oluşurken belediye hemen harekete geçti.

İstanbul'un Kartal ilçesinde eski Türkiye manzaraları... CHP'li Kartal Belediyesi'nde maaşlarını alamayan, ikramiye ve mesailerini talep eden temizlik işçileri iş yavaşlattı.

Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöğ dağları oluştu - 1. Resim

SOKAKLAR ÇÖP YIĞINI OLDU

Bu nedenle dün işçiler, bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görülürken o görüntüler servis edildi. 

Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöğ dağları oluştu - 2. Resim

BELEDİYE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöğ dağları oluştu - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Olaylı boşanmışlardı… Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yeniden yan yanaArzu Sabancı’nın resti, Hande Erçel ile Hakan Sabancı’yı bitirdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanada'dan Ağrı'ya... Yüzde 75'i hibe ürün yetişmez denilen topraklarda coştu! - GündemYüzde 75'i hibe ürün yetişmez denilen topraklarda coştu!İstanbul Valiliği tüm kurumlara yazı gönderdi! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak - GündemYardım adı altında rencide eden uygulamaya son!Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti - GündemHatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan ettiAsfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar - GündemGündem olmuştu! Kıskıvrak yakalandılarTakvim açıklandı, yasaklar başladı! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim'de yapılacak - GündemKKTC'de seçimler 19 Ekim'de yapılacak!Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar - GündemKomisyon, başkanları dinleyecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...