Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöp dağları oluştu

İstanbul'un Kartal ilçesinde eski Türkiye manzaraları... CHP'li Kartal Belediyesi'nde maaşlarını alamayan, ikramiye ve mesailerini talep eden temizlik işçileri iş yavaşlattı.

SOKAKLAR ÇÖP YIĞINI OLDU

Bu nedenle dün işçiler, bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görülürken o görüntüler servis edildi.

BELEDİYE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.