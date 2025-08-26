Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöp dağları oluştu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
CHP'li Kartal Belediyesi'nde maaşlarını eksik alan ve ikramiye, mesai gibi taleplerde bulunan temizlik işçileri iş yavaşlattı. Sokak ve caddelerde çöp dağları oluşurken belediye hemen harekete geçti.
İstanbul'un Kartal ilçesinde eski Türkiye manzaraları... CHP'li Kartal Belediyesi'nde maaşlarını alamayan, ikramiye ve mesailerini talep eden temizlik işçileri iş yavaşlattı.
SOKAKLAR ÇÖP YIĞINI OLDU
Bu nedenle dün işçiler, bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görülürken o görüntüler servis edildi.
BELEDİYE HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar