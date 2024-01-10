Marmara'da 3.6'lık deprem: İstanbul, Bursa Yalova ve çevre illerde hissedildi

10 Ocak 2024 20:17 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 21:07

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Yalova ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gemlik Körfezinde saat 20.10'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olarak kaydedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem 11.2 kilometre derinlikte meydana geldi.