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Marmara'da 3.6'lık deprem: İstanbul, Bursa Yalova ve çevre illerde hissedildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ahmet Polat
Marmara Denizi, Gemlik Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa Yalova ve çevre illerde hissedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Yalova ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gemlik Körfezinde saat 20.10'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olarak kaydedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem 11.2 kilometre derinlikte meydana geldi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi