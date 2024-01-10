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    Marmara'da 3.6'lık deprem: İstanbul, Bursa Yalova ve çevre illerde hissedildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Marmara Denizi, Gemlik Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa Yalova ve çevre illerde hissedildi.

    Marmara&#039;da 3.6&#039;lık deprem: İstanbul, Bursa Yalova ve çevre illerde hissedildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Yalova ve çevre illerde de hissedildi.

    AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gemlik Körfezinde saat 20.10'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olarak kaydedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem 11.2 kilometre derinlikte meydana geldi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremMarmara
    Haberler > Gündem > Marmara'da 3.6'lık deprem: İstanbul, Bursa Yalova ve çevre illerde hissedildi
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