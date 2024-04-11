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Bursa'da acı olay! Ailesiyle pikniğe giden 2 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa İnegöl'de, ailesiyle piknik yapan 2 yaşındaki Muhammed Hamduni bir anda gözden kayboldu. Ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Dalgıç polisler, derede yaptıkları aramada küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30), 2 yaşındaki oğulları Muhammed'i de yanlarına alarak Kozluca Mahallesi'ndeki dere kenarına piknik yapmaya gitti.

Bursa'da acı olay! Ailesiyle pikniğe giden 2 yaşındaki çocuk derede boğuldu - 1. Resim

Küçük çocuk, bir süre sonra ebeveynlerinin yanından uzaklaşarak kayboldu.

Bursa'da acı olay! Ailesiyle pikniğe giden 2 yaşındaki çocuk derede boğuldu - 2. Resim

CESEDİ 500 METRE İLERİDE BULUNDU

Aile dört saat boyunca oğullarını arasa da bulamadı. Bunun üzerine durumu 112 Acil'e bildirdiler. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, ANDA ve İNDAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'da acı olay! Ailesiyle pikniğe giden 2 yaşındaki çocuk derede boğuldu - 3. Resim

Yaklaşık iki saat süren arama çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekipleri tarafından 500 metre ileride dere yatağında bulundu.

Bursa'da acı olay! Ailesiyle pikniğe giden 2 yaşındaki çocuk derede boğuldu - 4. Resim

Ceset savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haber sonrası anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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