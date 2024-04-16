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Bursa'da aksı yamuk tırı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da aksı yamuk halde seyreden tır trafiği tehlikeye düşürdü.

Bursa'da trafikte seyreden aksı yamuk tırı gören sürücüler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde trafikte seyreden aksı yamuk tırı gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Trafiği tehlikeye düşürerek yan yan giden tırı görenler dönüp bir daha baktı. 

Bursa'da aksı yamuk tırı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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