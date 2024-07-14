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Bursa'da cinayet! 'Yan baktın' kavgasında canından oldu, hastane savaş alanına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa, Bıçaklama, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yaşanan olayda Bilal Türkmen isimli genç yolda yürürken önüne çıkan iki kuzenle 'yan bakma' mevzusu yüzünden tartıştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Türkmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken haberi alan yakınları kavgaya tututu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen (31) sokakta yürürken önüne çıkan 2 kuzen ile 'yan bakma' tartışmasına tutuştu. Tartışmanın büyümesiyle amca çocukları olduğu öğrenilen Kamil Eren Ü. (22) ile Mehmet Kağan Ü. (28), Türkmen'i bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bursa'da cinayet! 'Yan baktın' kavgasında canından oldu, hastane savaş alanına döndü - 1. Resim

ATARDAMARI KESİLDİ

Atardamara aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Türkmen yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Türkmen daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Haberi aldığı gibi hastanede toplanan aile yakınları kendi aralarında kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüphelileri yakalamak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri girdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen 2 kişi yapılan takip sonucu yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da cinayet! 'Yan baktın' kavgasında canından oldu, hastane savaş alanına döndü - 2. Resim
Öte yandan, Kamil Eren Ü.'nün 3 suç kaydı olduğu Mehmet Kağan Ü.'nün ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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