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Bursa'da korku dolu anlar! Önünü kestiği motosikletliye silah çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da korku dolu anlar! Önünü kestiği motosikletliye silah çekti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da dehşete düşüren olay! Kendisini sıkıştıran aracın aynasını kıran motosikletli korku dolu anlar yaşadı. Öfkeli adam peşine düştüğü motosikletliyi uzun süre takip etti. Yakaladığı gibi de silah çekti, o anlar kamerada...

Olay İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu.

ÖNÜNÜ KESTİĞİ MOTOSİKLETLİYE SİLAH ÇEKTİ

Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

KURGU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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