Bursa'da korku dolu anlar! Önünü kestiği motosikletliye silah çekti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 11:21 - Güncelleme:

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Bursa'da dehşete düşüren olay! Kendisini sıkıştıran aracın aynasını kıran motosikletli korku dolu anlar yaşadı. Öfkeli adam peşine düştüğü motosikletliyi uzun süre takip etti. Yakaladığı gibi de silah çekti, o anlar kamerada...