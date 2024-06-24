Bursa'da korku dolu anlar! Önünü kestiği motosikletliye silah çekti
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da dehşete düşüren olay! Kendisini sıkıştıran aracın aynasını kıran motosikletli korku dolu anlar yaşadı. Öfkeli adam peşine düştüğü motosikletliyi uzun süre takip etti. Yakaladığı gibi de silah çekti, o anlar kamerada...
Olay İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu.
ÖNÜNÜ KESTİĞİ MOTOSİKLETLİYE SİLAH ÇEKTİ
Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.
KURGU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı