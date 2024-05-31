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Bursa'da yangın faciası! Bir kadının cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da yangın faciası! Bir kadının cesedi bulundu
Yangın, Osmangazi, Haber, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da 2 katlı bir evde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu yetkililere haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden 96 yaşındaki bir kadının cesedi çıkarıldı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa'da yangın faciası! Bir kadının cesedi bulundu - 1. Resim

ISINMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

14. Menekşe Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan Fintöz Mutlu (96) kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı. Fakat bir süre sonra sobadan çıkan alevler tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevlere hızla müdahale etti.

Bursa'da yangın faciası! Bir kadının cesedi bulundu - 2. Resim

CESEDİ BULUNDU

İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da yangın faciası! Bir kadının cesedi bulundu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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