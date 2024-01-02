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    Büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri Seyyid Ahmet Arvasi dualarla anıldı

    İstanbul Ülkü Ocakları, büyük Türk milliyetçisi, mütefekkir ve gazetemizin yazarlarından Seyyid Ahmet Arvasi’yi kabri başında Kur’ân-ı kerim tilaveti ve dualarla andı.

    Büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri Seyyid Ahmet Arvasi dualarla anıldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Ülkü Ocakları, büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri S. Ahmet Arvasi’yi kabri başında dualarla andı. 

    Arvasi hocayı anma etkinliğine İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Alparslan Doğan, idari işlerden sorumlu il başkan yardımcısı Osman Ertuğrul Gürbüz, il teşkilat başkanı Murat Yüksel, üçüncü bölge başkanı Saffet Demirbaş, dördüncü bölge başkanı Cüneyt Erdoğan, altıncı bölge başkanı Emrullah Güney, il yönetiminden Kadir Yazıcı, Fatih Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Deveci, Bayrampaşa Ülkü Ocakları Başkanı Ensar Aydın, ocak muhasibi Metin Çakan, gazeteci Hüdavendigâr Onur ile Ülkü Ocakları’na mensup gençler katıldı.

    Fatih Ülkü Ocakları’ndan Ataberk Dirikol’un okuduğu Kur’ân-ı Kerim'i dinleyen gençler, daha sonra sessizce dağıldı.

    Büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri Seyyid Ahmet Arvasi dualarla anıldı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Seyyid Ahmet Arvasi
    Haberler > Gündem > Büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri Seyyid Ahmet Arvasi dualarla anıldı
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