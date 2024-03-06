Büyükçekmece'de sıcak saatler! Tarihi bina cayır cayır yandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Mart 2024 05:55 - Güncelleme: 6 Mart 2024 06:32 - Güncelleme:

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İstanbul Büyükçekmece’de bulunan 3 katlı tarihi bina gece saatlerinde yandı. Alevler kısa sürede hızla yayıldı, yangın her yere sıçradı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu gözlerle yangını izlerken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale sonrası yangın söndürüldü, dehşet anları kameralara da yansıdı.