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Büyükçekmece'de sıcak saatler! Tarihi bina cayır cayır yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan 3 katlı tarihi bina gece saatlerinde yandı. Alevler kısa sürede hızla yayıldı, yangın her yere sıçradı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu gözlerle yangını izlerken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale sonrası yangın söndürüldü, dehşet anları kameralara da yansıdı.

Büyükçekmece’de metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

TARİHİ BİNA CAYIR CAYIR YANDI

Olay, saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2. Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap bina içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükçekmece'de sıcak saatler! Tarihi bina cayır cayır yandı - 1. Resim

Alevler hızla yayıldı, yangın kısa sürede büyüdü. Mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler kısa sürede söndü.

Büyükçekmece'de sıcak saatler! Tarihi bina cayır cayır yandı - 2. Resim

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın alevli suretle yandığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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