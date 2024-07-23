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Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Dosyayı inceleyen Yargıtay kararını verdi

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Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Dosyayı inceleyen Yargıtay kararını verdi

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Türkiye'nin gündeminden uzun süre düşmeyen Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısına ve azmettiricilere verilen ceza, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde 6 yıl önce Necla ve Metin Büyükşen'in evine giren kar maskeli kişi ikiliyi tüfekle vurarak öldürdü, 26 yaşındaki kızları ise yaralandı. Uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden olayda, cinayetten yaklaşık 3 yıl sonra cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş (29), sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ve cinayetleri işlediği iddia edilen Ertuğrul Çelik (48) tutuklandı.

ÜÇ İSME HAPİS CEZASI

Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs'ta Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açıklanan kararda, Ertuğrul Çelik, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl, Fatma Büşra Büyükşen'e yönelik 'yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Başdemir ve Esra Taş da 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis, 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçuna azmettirme' suçundan da 4 yıl hapse mahkum edildi. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen'de delil yetersizliğinden beraat etti.

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Dosyayı inceleyen Yargıtay kararını verdi - 1. Resim

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayete dair yeni bir gelişme yaşandı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu kararı onamasının ardından itirazlar üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen kararın yerinde ve hukuka uygun olduğunu belirtip, sanıklara verilen kararı onadı.

Son sözü Yargıtay 1. Ceza Dairesi söyleyecek.

Düzenleyen:  - Gündem
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