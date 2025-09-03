Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Camide uygunsuz hareketlerde bulunmuşlardı! İstenen ceza belli oldu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde uygunsuz hareketler bulunan 2 turist hakkında iddianame düzenlendi. Gözaltına alınan ve Rus turistlerin 1 yıla kadar hapsi istendi.

26 Ağustos'ta İstanbul Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii avlusunda 2 yabancı uyruklu şahıs uygunsuz hareketlerde bulunmuş ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şahısların K.Z. ve S.S. olduğu belirlenirken, emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2 turist gözaltına alındı. Şahısların Rusya vatandaşı oldukları ve Türkiye'ye turist olarak geldikleri tespit edildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Olay kapsamında ifade veren K.Z., Rusya'da yaşadıklarını, kız arkadaşı ile birlikte Çamlıca Cami'sine gitmeye karar verdiklerini, cami girişinde camiye nasıl girileceğini gösteren herhangi bir yazılı veya görsel ibareye dikkat etmediğini, görevlilerin uyarmadığını, arkadaşı ile caminin avlusunda top oynayan ve sigara içenleri görünce fotoğraf çektirdiklerini ve o sırada sarılarak öpüştüklerini, kimsenin bir şey söylemediğini, gezmek için caminin içine girdiklerinde bu şekilde içeri giremeyecekleri şeklinde uyarılınca içeri girmekten vazgeçerek taksi ile oradan ayrıldıklarını, bunun ülkede suç olduğunu kesinlikle bilmediğini, bilseydi böyle davranışta bulunmayacağını, özür dilediğini ve pişman olduğunu ifade etti.

S.S. ve K.Z. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında, ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

