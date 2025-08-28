Bu kadarına da pes... Çoluk çocuk dinlemediler! Büyük Çamlıca Camii'nde öpüştüler

Geçtiğimiz hafta cami minberinde şortlu pozlar verilmesi gündem olmuş, camilere yapılan saygısızlıklar dikkat çekmişti.

Son yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. İstanbul'un en büyük camilerinden olan, ailelerin sık sık ziyaret ettiği Büyük Çamlıca Camii büyük bir rezilliğe alet edildi.

CAMİ AVLUSUNDA ÖPÜŞTÜLER

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde önce fotoğraf çektiren çift, ardından uygunsuz hareketlerle dikkat çekti.

Çocukların etraflarından geçmesine aldırış etmeyen şahıslar öpüşmeye başladı.

Cami avlusunda neye uğradığını şaşıran aileler duruma tepki gösterdi. Uzun süre öpüşmeye, sarmaş dolaş hareketlerle dikkat çekmeye devam eden şahısları kayda alan bir kadın duruma isyan etti.

"Şu an Çamlıca Camii'ndeyiz. İç avludayız. Burada iki kişi bakın öpüşüyorlar." diyerek şöyle tepki gösterdi:

"GÜVENLİK MÜDAHALE ETMİYOR, BURAYA MİNİ ETEKLİ, DEKOLTELİ İNSANLAR GELİYOR"

Video, fotoğraf çekiyorlar. Hanımefendinin kıyafeti uygun değil. Güvenlik müdahale etmiyor. Buraya mini etekli, dekolteli insanlar geliyor. Ben buradan Diyanet'e sormak istiyorum. Neden böyle manzaralar var camide.

"BURASI KUTSAL MEKAN, İBADETHANE DEĞİL Mİ?"

Bu insanlar çekim yapıyorlar, birbirlerini öpüyorlar. Burası kutsal mekan, ibadethane değil mi? Neden müdahale edilmiyor mesela?