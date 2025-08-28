Boş arazide uygunsuz hareketler sergilemişlerdi! 2 genç gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında bulunan boş arazide 2 genç uygunsuz hareketlerde bulunmuş, o anlar vatandaşlar tarafından kaydedilmiş ve duruma tepki gösterilmişti.

2 GENÇ GÖZALTINDA

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekipler, boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen 19 yaşındaki N.E.'yi ve 18 yaşındaki F.K.'yı tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete getirilen gençler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.