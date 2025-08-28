Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Boş arazide uygunsuz hareketler sergilemişlerdi! 2 genç gözaltına alındı

Boş arazide uygunsuz hareketler sergilemişlerdi! 2 genç gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Boş arazide uygunsuz hareketler sergilemişlerdi! 2 genç gözaltına alındı
Tekirdağ, Gençler, Polis, Emniyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen 2 genç görüntülenmişti. Polis ekiplerin tarafından yakalanan 19 yaşındaki N.E. ve 18 yaşındaki F.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında bulunan boş arazide 2 genç uygunsuz hareketlerde bulunmuş, o anlar vatandaşlar tarafından kaydedilmiş ve duruma tepki gösterilmişti.

2 GENÇ GÖZALTINDA

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekipler, boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen 19 yaşındaki N.E.'yi ve 18 yaşındaki F.K.'yı tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete getirilen gençler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdiAdalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İKM alımı sonuçları bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdi - 3. SayfaAntalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Ekipler harekete geçtiAlemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor - 3. SayfaKulüp başkanına kafede infaz!5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu! - 3. Sayfa5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu!Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 3. SayfaFilmleri aratmayan olay! "Kanlı gömleğini..."Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Çevre ilçelerden ekipler devrede - 3. SayfaArnavutköy'de korkutan fabrika yangını16 yaşındaki çocuk annesini taciz eden adamı yaraladı! Olaydan hemen sonra gazetecileri aradı - 3. Sayfa16 yaşındaki çocuk ev sahibini bıçakladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...