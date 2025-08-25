Güpegündüz fuhuş skandalı! Çocuk parkının yanında iğrenç görüntüler, vatandaşlar isyan etti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki çocuk parkının yanındaki boş bir arazide mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

İnönü Mahallesi'nde gündüz saatlerinde iki gencin uygunsuz şekilde birlikte oldukları anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

"GÜPEGÜNDÜZ FUHUŞ YAPILIYOR"

Bu tür olayların bölgede sık sık yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulmalarını istedi. 1 yaşında oğlum var parka gidemiyorum diyen bir vatandaş, "İnönü Mahallesi Tan Sokak, parkın hemen yanında bulunan boş arazide güpegündüz fuhuş yapılıyor. Çoğu zaman ayyaşların, alkollülerin, tinercilerin olduğu bir yer. Bu konuyla ilgili sürekli mahalle muhtarımıza baskı yapmamıza rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Muhtarımız da buranın özel mülk olduğunu, belediyenin karıştığını söylüyor. Benim 1 yaşında oğlum var, parka gidemiyorum. Evimin önündeki park alanını rahat bir şekilde kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.