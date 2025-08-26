Tekirdağlılar neye uğradığını şaşırdı: İçme suyu şebekesinden kurtlar çıkıyor
Tekirdağ'da kuraklık etkili olurken çeşme suyundan kurt çıktığı görüldü. Vatandaşlar yaşadığı şoku "Neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz" sözleriyle anlattı.
Tekirdağ'da kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. Karaiğdemir Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Bölgede ortaya çıkan alanlarda çamur tabakaları ve otlar dikkat çekerken Hayrabolu'nun Çerkezmüsellim Mahallesi'nde şoke eden bir olay yaşandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşmeden akan suyun içinde, vatandaşların kaydettiği görüntülerde gözle görülebilecek büyüklükte kurtçuklar olduğu net şekilde görülüyor.
Olayın ardından mahalle halkı durumu yetkililere bildirerek acil önlem alınmasını talep etti.
NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR
Çerkezmüsellim Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.