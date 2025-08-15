Tekirdağ'ın fırtına sınavı! Yürüyüş yolu sular altında kaldı
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan kuvvetli poyraz hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı.
Tekirdağ'da etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil kesimindeki yürüyüş yolu su altında kaldı.
FIRTINA ZOR ANLAR YAŞATTI
Fırtına nedeniyle bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri de devrildi.
Bölgede poyrazın bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.
