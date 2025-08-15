Tekirdağ'ın fırtına sınavı! Yürüyüş yolu sular altında kaldı

Tekirdağ'da etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil kesimindeki yürüyüş yolu su altında kaldı.

FIRTINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Fırtına nedeniyle bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri de devrildi.

Bölgede poyrazın bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.