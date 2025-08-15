Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı! Tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi

Fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı! Tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Fırtına İstanbul&#039;u etkisi altına aldı! Tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar zarar gördü. Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bir tekne alabora olurken, birçok ilçede ağaçlar devrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezince (AKOM) yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir acenteye ait tekne alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı! Tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi - 1. Resim

Teknedeki 4 kişi, o esnada çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişiler tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, teknenin alabora olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merter Kestane Sokak'taki bir ağaç, fırtına dolayısıyla park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, itfaiye ekipleri ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

MARMARAY HATTINDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Tuzla'da Marmaray hattında bir ağacın devrilmesi sonucu seferlerde aksama oldu. Yolcular bir süre tren yolunda yürüdü.

Pendik Aydınlı Yolu Caddesi'nde devrilen ağaç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da da şiddetli rüzgar dolayısıyla bir ağaç devrildi.

Fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı! Tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi - 2. Resim

CAMLAR KIRILDI

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan iş yerinin camları fırtına nedeniyle kırılarak meydana düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilirken, olayda yaralanan olmadı.

Aynı binanın birinci katında bulunan iş yerinin de camlarının çatladığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

